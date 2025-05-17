شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات جمعت الأهلى مع البنك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع البنك باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

التقى الأهلى مع البنك في 10 مواجهات سابقة، حقق المارد الأحمر في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وفاز البنك في لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 6 أهداف.

وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى مع البنك بالتعادل السلبى في النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري.



10 مباريات جمعت الأهلي والبنك الأهلي

وأصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك، المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي اعتماد نتيجة خسارة الأهلي أمام الزمالك، مع رفض خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم ، وبذلك، يحتفظ جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بوضعه الحالي دون أي تعديلات

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة ، فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.

يأتي هذا القرار ليؤكد استقرار المنافسة في صدارة الدوري، مع استمرار الأهلي في الحفاظ على موقعه في القمة، بينما يسعى بيراميدز والزمالك لتقليص الفارق فى الجولات المتبقية.

ارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.