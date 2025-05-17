شكرا لقرائتكم خبر عن التألق العربي الأبرز.. حصاد ربع ونصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

في ظل نجاح تنظيمي على أعلى مستوى، وإشادة غير مسبوقة من كل المنتخبات بحسن الضيافة والاهتمام بكل التفاصيل، كما جرت العادة في كل حدث رياضي تحتضنه مصر، تختتم غداً الأحد منافسات بطولة كأس أفريقيا تحت 20 عاماً، ويواجه منتخب مصر نظيره النيجيري على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي فى مباراة المركز الثالث فى السادسة مساءً، ويشهد ملعب القاهرة المباراة النهائية بين المغرب وجنوب أفريقيا في التاسعة مساءً.

ويستعرض الموقع الرسمي للاتحاد المصري أبرز أرقام وظواهر منافسات الدورين ربع ونصف النهائي في النقاط الأتية:

- 6 مباريات أقيمت في مرحلة خروج المغلوب حتى الآن انتهت 4 منها في الأشواط الأصلية أو الإضافية مقابل مباراتين تم حسمهما بركلات الترجيح الأولى بين نيجيريا والسنغال والثانية بين مصر وغانا في ربع النهائي.

- الندية وتقارب المستوى كانا الظاهرة الأبرز خلال الدورين حيث لم يحقق أي منتخب الفوز بأكثر من هدفاً واحداً فقط وكانت نتيجة (1 – 0) القاسم المشترك في كل نتائج المباريات التي انتهت بتفوق أحد طرفيها في ربع ونصف النهائي.

- 6 أهداف فقط استقبلتها الشباك في الأدوار الإقصائية بمعدل هدفاً واحداً في كل مباراة مقابل 47 خلال 22 مباراة في مرحلة المجموعات بمتوسط 2.13 هدفاً في كل مباراة.

- كان للبدلاء دور حاسم في ترجيح كفة منتخباتهم في هذين الدورين ’ إذ سجل ثابانج مهلانجو هدف تأهل منتخب جنوب أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية في الوقت بدل الضائع بالشوط الإضافي الأول بعد أن دفع به المدرب ريموند مداكا بدلاً من زميله جودي لي أشين في الدقيقة 77 ’ وفي هذه الدقيقة بالتحديد منح يونس العبدلاوي مهاجم المنتخب المغربي بلاده بطاقة العبور للنهائي عندما سجل هدف الفوز في شباك منتخب مصر بعد 12 دقيقة من نزوله كبديل لزميله سعد الحداد.

- مؤمن شريف مهاجم منتخب مصر كان الوحيد الذي تمكن من تسجيل هدفين في الأدوار الإقصائية بعدما وقع ثنائية في مرمى المنتخب الغاني في الدقيقتين 19 و27 من عمر اللقاء الذي جمع الطرفين في ربع النهائي.

- تأهل الثنائي العربي مصر والمغرب لكأس العالم ظاهرة عادت للبطولة بعد غياب 20 عاماً كاملة ’ حيث تحقق هذا الإنجاز لأبناء لغة الضاد آخر مرة في نسخة 2005 في بنين عبر نفس الثنائي علماً بأن المنتخب التونسي كان الممثل الوحيد لشمال أفريقيا في المونديال خلال النسختين السابقيتين ومنذ زيادة عدد المنتخبات إلى 12 بدية من نسخة 2021 التي أقيمت في موريتانيا.

- تأهل المنتخب المغربي للمباراة النهائية تحقق بعد غياب استمر 28 عاماً منذ أن حقق هذا الإنجاز على أرضه في نسخة 1997 وكان الطرف الثاني في هذا النهائي هو منتخب جنوب أفريقيا الذي تأهل أيضاً لنهائي هذه النسخة.

- إخفاق منتخبات غرب أفريقيا في بلوغ المباراة النهائية خلال هذه النسخة حدث غاب منذ 28 سنة وخلال 13 نسخة متتالية كان عمالقة هذه المنطقة حاضرين بممثل واحد على الأقل في النهائي منذ تأهل المغرب (أوناف) وجنوب أفريقيا (كوسافا) لنهائي نسخة 1997.