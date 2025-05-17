شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: نواجه نيجيريا لكتابة التاريخ وبطولة الأمم أكدت قوة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه ، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة، أهمية المواجهة المرتقبة أمام نيجيريا، والمقرر لها السادسة مساء غدٍ الأحد فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر وتختتم فعالياتها غداً.

وتأهل منتخب مصر إلى كاس العالم بعد الفوز على غانا، قبل أن يخسر أمام المغرب في الدور قبل النهائي للبطولة، وصعد المغرب لمواجهة جنوب أفريقيا في نهائي البطولة غداً.

وقال أسامة نبيه فى تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، "تأهلنا لكأس العالم بين أربعة منتخبات، لدينا منتخبان من شمال أفريقيا هما المغرب ومصر، هذا يؤكد قوة تصفيات شمال أفريقيا، كما أن المنتخبات الأربعة المتأهلة كانت فى مجموعة واحدة قبل إعادة القرعة بسبب نقل البطولة من كوت ديفوار إلى مصر، منتخبان منهما كانا سيودعان البطولة لكن القدر أنصفهما".

وأضاف مدرب منتخب الشباب، "عملنا على تحسين الجانب المعنوي خلال اليومين الأخيرين، بعد خسارة فرصة التأهل للنهائي، سنحاول تقديم مباراة كبيرة أمام نيجيريا، هي مباراة مهمة في تاريخ ومشوار هذا الجيل، أكدت للاعبين أنهم يجب أن يلعبوا من أجل أن يتذكرهم التاريخ بتحقيق الميدالية البرونزية.. لدينا بعض المشكلات، خسرنا بعض اللاعبين بسبب الإصابة، لكن جميع اللاعبين الموجودين قادرون على تعويض الغيابات".

ويختتم منتخب مصر للشباب بقيادة أسامه نبيه تدريباته استعدادا لمواجهة نيجيريا فى السادسة مساء غدٍ الأحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر وتختتم فعالياتها غدا.