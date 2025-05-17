شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات سباق الأهلى وبيراميدز لخطف لقب "بطل دوري nile" والان مع تفاصيل الخبر

تُقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات من العيار الثقيل ضمن الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز، ويلتقي بيراميدز مع بتروجت، بينما يخوض المصري البورسعيدي مواجهة قوية أمام سيراميكا، ويصطدم الأهلي بالبنك الأهلي.

وأصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك، المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، اعتماد نتيجة خسارة الأهلي أمام الزمالك، مع رفض خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم.

وبذلك، يحتفظ جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بوضعه الحالي دون أي تعديلات.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

فيما يحل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.

يأتي هذا القرار ليؤكد استقرار المنافسة في صدارة الدوري، مع استمرار الأهلي في الحفاظ على موقعه في القمة، بينما يسعى بيراميدز والزمالك لتقليص الفارق فى الجولات المتبقية.

ارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويتبقى للأهلي مباراتان أمام فرق البنك الأهلي وفاركو، ويلاقى بيراميدز نظيره بتروجت ثم سيراميكا.

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:



بتروجت × بيراميدز

السبت 17 مايو – الساعة 8:00 مساءً على ستاد بتروسبورت

سيراميكا × بيراميدز

الأربعاء 28 مايو الساعة 8 مساءً على ستاد هيئة قناة السويس

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :



السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً باستاد القاهرة.

الأربعاء 28 مايو

الأهلي مع فاركو الساعة 8 مساء باستاد القاهرة.