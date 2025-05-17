شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مستقبل رامي ربيعة مع الأهلي بعد صورة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

أوشكت علاقة رامي ربيعة مدافع الأهلي مع النادي على الانتهاء بعدما وصلت مفاوضات التجديد بين الطرفين إلى طريق شبه مسدود.

واقترب مدافع الأهلي وأحد قادة الفريق من الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، ولم تتحدد وجهته المقبلة لكن الدلائل تُشير إلى أن ربيعة سيرحل لأحد الأندية الخارجية وتحديداً فى السعودية.

واتفق ربيعة مع النادي السعودي على جميع التفاصيل الخاصة بعقده، لذا خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت.

وارتبط أسم رامي ربيعة بالانتقال لنادي بيرامنيدز، الذي قدم عرضاً مُغرياً للاعب وصل إلى 100 مليون جنيه فى موسمين، يحصل على 50 مليوناً فور التوقيع والباقي يتم تسديده على عدة دفعات لكن تم رفض العرض.

مفاوضات النادي الأهلي مع رامي ربيعة توقفت بعدما عرض النادي على اللاعب التجيد مقابل 20 مليون جنيه سنوياً، لكن ربيعة طلب الحصول على 35 مليون جنيه سنوياً.

رامي ربيعة نشر صورة له بجوار الأهرامات مساء أمس، الجمعة، من حفل تامر حسني الذي أقيم فى منطقة الأهرامات، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام تكهنات وشائعات حول تلميح اللاعب بإمكانية الانتقال إلى بيراميدز، لكن مصادر مُقرّبة من اللاعب أكدت اقتراب ربيعة من الانتقال للدوري السعودي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



رامي ربيعة بجوار الأهرامات