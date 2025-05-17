شكرا لقرائتكم خبر عن محمود منصور حكما رابعاً للمصري وسيراميكا بدلا من عاطف حسين والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود منصور حكماً رابعا ضمن طاقم إدارة مباراة المصري وسيراميكا، التى تقام اليوم فى الجولة السابعة للمرحلة النهائية لمسابقة دوري القسم الأول.



حكام مباراة المصري وسيراميكا

وتستكمل اليوم، السبت، منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري المصري بإقامة 3 مباريات؛ تجمع الأهلى مع البنك، وبتروجت مع بيراميدز، وأخيراً المصري البورسعيدى مع سيراميكا.

وأصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك، المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة ، فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.