شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ناشئي اليد تتوجه إلى السويد 29 يونيو للمشاركة فى بطولة أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

تغادر بعثة منتخب ناشئي كرة اليد إلى السويد 29 يونيو المقبل؛ للمشاركة فى بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد، المحدد لها الفترة من 30 يونيو وحتي 5 يوليو المقبلين.

وأسفرت قرعة بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد بالسويد عن وجود ناشئي الفراعنة ضمن المجموعة الأولى، بجانب منتخبات كل من، أيسلندا وإسبانيا وبولندا وليتوانيا وأستونيا.

ووافق مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحي، على دعوة الاتحاد السويدي لمنتخب الناشئين مواليد 2006، للمشاركة في بطولة أوروبا المفتوحة بهدف إعداداهم لبطولة العالم التي تنظمها مصر في أغسطس المقبل ضمن برنامج إعداد كبير لتجهيز منتخب الناشئين الذي يقوده طارق محروس.

كان قد اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، التواجد في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة في المجموعة السابعة وتضم رفقته كل من اليابان وكوريا والبحرين.