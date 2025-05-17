بطولة إسبانيا: صراعات في الواجهة بعد حسم برشلونة اللقب

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : على الرغم من حسم برشلونة للقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لا تزال المنافسة قائمة على جبهات عدة في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة المقررة الأحد.

في ما يأتي أبرز خمسة عناوين قبيل المباريات المقبلة.

فياريال لحسم مقعد الابطال

بات فياريال على مشارف خطف المركز الخامس المؤهل الى تصفيات دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

يحل فريق "الغواصة الصفراء" ضيفا على برشلونة في مباراة قد تتحول إلى معركة مثيرة وممتعة بين إثنين من افضل الفرق الهجومية في الليغا.

وبعد تلاشي الضغوطات على فريق المدرب الألماني هانزي فليك، قد يتفرغ برشلونة لإظهار علو كعبه الهجومي أمام جمهوره المحتفل باللقب في مباراة قد تكون الأخيرة له على الملعب الأولمبي الموقت قبل العودة إلى معقله الشهير "كامب نو".

ويزور فياريال كاتالونيا وهو متقدم بفارق خمس نقاط عن ريال بيتيس السادس متسلحا بتألق مهاجمه أيوسي بيريس صاحب 18 هدفا في الدوري، من بينها سبعة في آخر تسع مباريات.

مبابي للتعويض "فرديا"

وفيما يُعد خروج ريال مدريد خالي الوفاض على جميع الجبهات هذا الموسم أمرا مخيبا للآمال لفريق حافل بالانجازات، إلا أن لنجمه الفرنسي كيليان مبابي سبب إضافي لمواصلة اللعب بزخم.

سجل قائد المنتخب الفرنسي هدفه الـ 40 في مختلف المسابقات الاربعاء بمواجهة ريال مايوركا (2 1)، وهو أيضا متصدر ترتيب هداف الدوري برصيد 28 هدفا بفارق ثلاثة عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

ويحل "النادي الملكي" ضيفا على اشبيلية الاحد، في الوقت الذي أمّن فيه النادي الاندلسي موقعه في دوري الاضواء أخيرا بعدما انهى سلسلة طويلة على أرضه من دون فوز من خلال تغلبه على لاس بالماس.

وتشكل المباراة فرصة إضافية لمبابي لممارسة هوايته التهديفية وتوسيع الفارق عن ليفاندفسكي، ما يضمن له الفوز بالحذاء الذهبي "بيتشيتشي" من موسمه الأول.

فريق إضافي في طريقه للهبوط

يقاتل ليغانيس بقوة لتجنب الانضمام إلى لاس بالماس وريال بلد الوليد اللذين هبطا إلى الدرجة الثانية.

وفي وقت يحتل ليغانيس المركز الثامن عشر بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان قبل جولتين من النهاية، يواجه فريق العاصمة نظيره لاس بالماس الأحد وهو بحاجة للفوز في مباراتيه مقابل خسارة ألافيس للنقاط عندما يحل ضيفا على بلد الوليد من اجل الاحتفاظ بآمال واقعية في تفادي الهبوط في الجولة الاخيرة.

كذلك، لم يؤمن اسبانيول على بقائه بشكل رسمي اثر خسارته امام جاره برشلونة الخميس، إلا انه يحتفظ بتقدم مريح نسبيا يبلغ خمس نقاط عن ليغانيس.

وداعية ألغواسيل

يُعد موسم ريال سوسييداد مخيبا للآمال بشكل كبير إلا أن جماهيره ستكون محتشدة في المباراة الأخيرة على أرضه أمام جيرونا لتوديع حار للمدرب إيمانول ألغواسيل.

قاد المدرب البالغ 53 عاما الفريق للفوز بكأس إسبانيا عام 2020، من خلال الفوز على جاره الباسكي أتلتيك بلباو في النهائي، محرزا آنذاك باكورة ألقابه الكبرى منذ عام 1987.

وسيحل بدلا من المدرب الذي بقي في النادي لستة مواسم ونصف الموسم، مدرب الفريق الرديف سيرخيو فرانسيسكو الموسم المقبل.

كذلك، قد تصبح المباراة أيضا بمثابة وداعية للاعب الوسط مارتن سوبيميندي، في ظل الشائعات حول انتقاله إلى أرسنال الانكليزي أو ريال مدريد.

سلتا لانهاء ثمانية أعوام من الانتظار

يأمل سلتا فيغو الممتع بقيادة المدرب كلاوديو خيرالديس في إنهاء ثمانية أعوام من الغياب عن المسابقات القارية هذا الاسبوع.

يكفيه الفوز بمواجهة رايو فايكانو الذي يكافح أيضا من اجل التأهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" من أجل ضمان المركز السابع.