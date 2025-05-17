شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر فى الأهلي أن النادي لا يفكر فى استعادة محمود عبد المنعم كهربا أو محمد شريف ثنائي الفريق السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً أن ما تردد بخصوص تفكير الإدارة الحمراء فى استعادة الثنائي أو أحدهما غير صحيح على الإطلاق.

وينتهي عقد محمد شريف مع نادي الخليج السعودي بنهاية الموسم الجاري، فيما رحل كهربا إلى نادي الإتحاد الليبي مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة فى البداية، قبل أن يقوم النادي الليبي بشراء اللاعب نهائياً مؤخراً.

وشهدت الساعات الماضية تداول أنباء حول تفكير الأهلي فى استعادة محمد شريف، الذي أبدى رغبته في العودة للدوري المصري، وكشف عن تلقيه عروضاً من أندية مصرية أبرزها الزمالك وبيراميدز، كما تردد أن كهربا سيعود للدوري المصري بعد الأحداث المتوترة حالياً في ليبيا والتي أجبرته على العودة للقاهرة مؤخراً وتوقف الدوري الليبي.

وأكد مصدر في الأهلي، أن النادي لا يفكر فى استعادة محمد شريف أو كهربا، موضحاً أن الثنائي خارج حسابات إدارة القلعة الحمراء الموسم المقبل، ورغم أن الأهلي يبحث عن تدعيم هجومه الصيف المقبل إلا أن فكرة عودة كهربا أو محمد شريف مرفوضة بالنسبة للإدارة الحمراء.