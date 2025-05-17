شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يؤجل ملف الصفقات لحسم مصير أنيس بوجلبان والان مع تفاصيل الخبر

أجل مجلس إدارة النادي المصري مناقشة ملف الصفقات الجديدة بالميركاتو الصيفي المنتظر لحين الانتهاء من حسم مصير التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني الحالي للفريق، من الاستمرار أو الرحيل.

ورهنت إدارة المصري استمرار أنيس بوجلبان على رأس القيادة الفنية للفريق، بإنهاء الموسم في المركز الرابع بالدوري، خاصة بعد وداع أكثر من بطولة خلال الفترة الأخيرة.

ويلتقي فريق الكرة بالنادي المصري البورسعيدي مع سيراميكا في الثامنة مساء اليوم، السبت، في إطار فعاليات الجولة السابعة من الدوري الممتاز بإستاد هيئة قناة السويس.