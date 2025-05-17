شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يؤجل ملف الصفقات لحسم مصير أنيس بوجلبان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالسبت، 17 مايو 2025 01:15 م
أجل مجلس إدارة النادي المصري مناقشة ملف الصفقات الجديدة بالميركاتو الصيفي المنتظر لحين الانتهاء من حسم مصير التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني الحالي للفريق، من الاستمرار أو الرحيل.
ورهنت إدارة المصري استمرار أنيس بوجلبان على رأس القيادة الفنية للفريق، بإنهاء الموسم في المركز الرابع بالدوري، خاصة بعد وداع أكثر من بطولة خلال الفترة الأخيرة.
ويلتقي فريق الكرة بالنادي المصري البورسعيدي مع سيراميكا في الثامنة مساء اليوم، السبت، في إطار فعاليات الجولة السابعة من الدوري الممتاز بإستاد هيئة قناة السويس.
ويطمح المصري فى تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات لمواصلة المنافسة علي المركز الرابع والمشاركة مرة أخرى فى بطولة الكونفدرالية، لكنه يصطدم بطموح سيراميكا، الذي يسعى بدوره لتحقيق فوز مهم يعيده إلى صدارة المشهد التنافسي علي المراكز المتقدمة.
وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.
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