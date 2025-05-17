شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

وجه محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الاتحاد الليبي، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد عودة اللاعب إلى القاهرة عقب الأحداث الأخيرة والاضطرابات التي شهدتها ليبيا.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي على انستجرام: أتقدم بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي و سفارة مصر في ليبيا، علي الاهتمام بشأننا والاطمئنان علينا والمتابعة في الأحداث الأخيرة في طرابلس.

أضاف كهربا: أشکر نادي الاتحاد ومجلس إدارته المحترم ورئيسه محمد إسماعيل، على توفير كل سبل الأمان والراحة خلال هذه الفترة العصيبة أجازة صغيره للاطمئنان علي الاهل، والعودة مجدداً ان شاء الله وندعو الله أن يحفظ طرابلس الحبيبة وليبيا وأهلها الكرام من كل سوء.



كهربا

كانت لجنة تنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم، أعلنت في وقت سابق إيقاف مباريات جميع المسابقات التي تشرف عليها اللجنة بالمنطقة الثانية (المنطقة الغربية) إلى حين إشعار آخر.

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية، "يأتي هذا في ضوء التوترات الأمنية التي تشهدها طرابلس في أعقاب الإعلان عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي داخل مقر اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء الإثنين".