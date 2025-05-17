شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يواصل الانتظام فى مران الزمالك لليوم 14 والرمادى يتمسك بقراره والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك الانتظام في تدريبات القلعة البيضاء، لليوم الرابع عشر، وذلك بعد حضوره لأول مرة إلى مقر القلعة البيضاء يوم 4 مايو الجاري،بعد فترة غياب استمرت 24 يوماً.

ويتمسك أيمن الرمادى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، باستمرار خوض زيزو المران منفرداً وأداء تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب،حيث لم يدخل اللاعب قائمة الفريق منذ التزامه بحضور التدريبات.

وترك مسئولو نادى الزمالك الحرية لـ أيمن الرمادى فى تحديد مصير "زيزو" من المشاركة فى المباريات خاصة أن اللاعب عقده ما زال مستمراً إلا أن المدرب فضل استمرار خوض اللاعب للتدريبات منفرداً.

وخاض الزمالك 7 مباريات في جميع المسابقات منذ غياب أحمد مصطفى "زيزو" عن صفوف القلعة البيضاء،وخروجه من القائمة في مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقى في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

البداية كانت في مباراة ستيلينبوش فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية،وخسرها الزمالك بهدف دون الرد ليودع البطولة،ثم عاد الفريق الأبيض واستعاد ذاكرة الانتصارات في مباراة حرس الحدود بالجولة الثانية من مجموعة البطولة بالدورى المصري.

واستكمل الزمالك انتصاراته بالفوز على سموحة في كأس عاصمة مصر بهدف دون رد ولكنه لم يكن كافياً لتأهل الفريق الأبيض إلى الدور المقبل من البطولة، ليكون هذا الأمر بمثابة الصدمة على الجماهير بعد توديع بطولتين في أسبوعين.

وضربة لعنة التعادلات الزمالك في ثلاث مباريات متتالية،أمام المصرى البورسعيدى،البنك الأهلى،وسيراميكا ثم خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد في الدوري ليفقد آماله في المنافسة على المقعد المؤهل لدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.