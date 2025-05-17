شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تطارد إنجازاً تاريخياً بعد التأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

خطوة واحدة تفصل البطلة المصرية المخضرمة نور الشربيني، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، عن إنجاز تاريخي، بعد تأهلها إلى المباراة النهائية ببطولة العالم، التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

في حال تتويج نور الشربيني باللقب الأبرز في الملعب الزجاجي ستعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.

وكانت نور الشربيني قد نجحت في التتويج من قبل بـ 7 ألقاب جاءت خلال مواسم، 2015،2016 ، 2018-2019 ،2019-2020 ، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.

وضمنت مصر السيطرة على لقبي الرجال والسيدات، بعدما تأهل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ليواجه مواطنه المصري علي فرج المصنف الثاني، في كلاسيكو مصري خالص على الأراضي الأمريكية، كما تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، لتضرب موعداً نارياً مع مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة في مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة.

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفى منافسات الرجال يحمل البيروفى دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة، وخرج الثنائي من الدور نصف النهائي.

نتائج نصف النهائي

في منافسات الرجال، فاز مصطفى عسل في الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-4.

فيما فازعلي فرج فاز في الدور نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس حامل لقب النسخة الماضية، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-4, 11-5.

وفي منافسات السيدات، فازت نور الشربيني في الدور نصف النهائي على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1, 7-11, 7-11, 11-8, 11-4.

كما فازت هانيا الحمامي في الدور نصف النهائي على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 11-7, 11-6.