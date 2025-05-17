شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات نارية تنتظر الإسماعيلى بعد الخسارة من مودرن سبورت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الإسماعيلي خطر الهبوط من الدوري المصري الممتاز 2025 بعد سلسلة النتائج السلبية والتأخر في جدول ترتيب فرق البطولة، حيث خسر الفريق مؤخراً أمام نادي مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة؛ ما أثر على موقعه فى ترتيب منطقة الهبوط، وتظل المنافسة قوية بين الفرق فى مجموعة الهبوط لتحسين مواقعهم وضمان البقاء في الدوري.

ويشتعل الصراع مع اقتراب نهاية مسابقة الدوري ، وتسعى جميع الفرق لتأمين مقاعدها والابتعاد عن منطقة الهبوط، خاصة الأندية الشعبية التي تمني جماهيرها النفس بالبقاء في الدوري الممتاز.

وينتظر فريق الإسماعيلى، بقيادة تامر مصطفى ، خوض عدة مواجهات حاسمة فى مشواره خلال بطولتى دورى nile بمرحلة تفادى الهبوط أو كأس عاصمة مصر بمواجهة الطلائع خلال الأيام المقبلة.

ويخوض الإسماعيلى خلال شهر مايو 3 مواجهات مصيرية نستعرضها فى التقرير التالى..

20 مايو: طلائع الجيش والإسماعيلى "كأس عاصمة مصر" 8 مساء على ستاد جهاز الرياضة

25 مايو: الإسماعيلى والجونة "الدورى" 8 مساء على ستاد الاسماعيلية

29 مايو: غزل المحلة والإسماعيلى "الدورى" 8 مساء على ستاد غزل المحلة

ورصد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي مكافآت استثنائية للاعبين حال تحقيق الفوز بالمباريات المقبلة لتحفيزهم على الخروج من المأزق الذي يعيشه الفريق منذ بداية الموسم، ومن أجل تحسين وضع الفريق في جدول ترتيب