شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ثالث لقاءات نصف نهائى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الجماهير المتابعة لدورى سوبر كرة السلة اليوم، السبت، الجولة الثالثة من مباريات نصف نهائي دورى كرة السلة رجال، حيث يلتقى الأهلى مع الزمالك، كما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سبورتنج فى منافسات نفس الجولة، وتقام المباريات بالصالة الرئيسية ببرج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلى والزمالك تقام مباراة الأهلى أمام الزمالك فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وشهدت نتائج الجولة الأول فوز الزمالك على الأهلى ، وفوز سبورتنج على الاتحاد، بينما فى الجولة الثانية تغلب الأهلى على الزمالك وفاز الاتحاد على سبورتنج.

المباراة الرابعة ستقام بعد غد الإثنين 19 مايو، والمباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، ستقام الثلاثاء 20 مايو.

وتشهد المباريات حضورا جماهيريا بـ2000 مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع فى المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.