شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بكأس مصر للمرة التاسعة بثلاثية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

توج النادى الأهلى بطلا لكأس مصر للمرة التاسعة فى تاريخه بعدما فاز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أحمد مكاوى ومحمد الجندى وصالح الصواف، فى مثل هذا اليوم 17 مايو 1942.

وضم تشكيل الأهلى لمباراة الزمالك كلا من، كمال حامد، الوحش، محمود حمدى "كروان"، حسين الفأر، صلاح عثمان، محمود المهيلمى، صالح الصواف، محمد الجندى، أحمد مكاوى، أمين شعير، ومنير حافظ.

بينما ضم تشكيل الزمالك كلا من، يحيى إمام، بدرالدين، سعيد العربى، قدرى مصطفى، عبدالمجيد عزت، جلال قريطم، عبدالرحيم شندى، محمد لطيف، عبدالرحمن فوزى، عبدالكريم صقر، ومحمد حسن حلمى.

وإجمالا.. توج الأهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.