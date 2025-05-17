شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم، السبت، 3 مباريات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة على اللقب في بطولة الدورى المصرى ، بين الأهلى والبنك الأهلى، وبيراميدز وبتروجت، والمصرى أمام سيراميكا.

ترتيب دورى nile

ويتصدر النادى الأهلى ترتيب دورى nile برصيد 52 نقطة، متفوقاً على بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 50 نقطة، قبل 3 جولات من النهاية، ويتبقى لكل فريق منهما مباراتان فقط.

وقد تشهد الليلة تتويج الأهلى بلقب الدورى رقم 45 فى تاريخه، أو يتم التأجيل للمباراتين المقبلتين، وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى..

سيناريوهات تتويج الأهلى باللقب الليلة.. فوز الأهلى وتعثر بيراميدز

يحتاج فريق الأهلى لتحقيق الفوز على البنك الأهلى مع سقوط فريق بيراميدز فى فخ التعادل، أو الهزيمة أمام فريق بتروجت فى المباراة التي ستقام فى نفس التوقيت.

وفى هذا الاحتمال يرفع الأهلى رصيده إلى 55 نقطة، بينما سيكون رصيد بيراميدز 51 نقطة أو 50 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط أو 5 عن الأهلى، قبل آخر مباراة لكلا الفريقين، وهو ما يتوج الأهلى باللقب.

تعادل الأهلى وهزيمة بيراميدز

الحالة الثانية التي يتوج فيها الأهلى هو تعادل الأهلى مع البنك الأهلى مع هزيمة بيراميدز أمام بتروجت اليوم، بهذه النتائج يصل الأهلى للنقطة 53 بينما يتوقف بيراميدز عند 50 نقطة، ليتوج الأهلى باللقب قبل آخر مباراة لهما بفارق الأهداف بغض النظر عن نتيجة آخر لقاء.

تأجيل التتويج للجولات المقبلة

ويتأجل حسم لقب الدورى حال تساوى نتائج الأهلى وبيراميدز في مباراتيهما الليلة أمام البنك الأهلى وبتروجت، سواء بالفوز أو التعادل أو الهزيمة، فيظل فارق النقاط نقطتين بينهما ويتم تأجيل الحسم.

أما الحالة الثانية هو تعثر الأهلى بالتعادل أو الهزيمة من البنك الأهلى اليوم مع فوز أو تعادل بيراميدز أمام بتروجت، ففى حال تعادل الأهلى سيصل إلى 53 نقطة، وفوز بيراميدز سيصل به إلى 53 نقطة لتظل المنافسة على اللقب، أما فى حال التعادل سيصل إلى 51 نقطة وسيبقى على آماله فى اللقب حال فوزه فى آخر مباراة وهزيمة الأهلى.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد سيراميكا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، فيما تعادل البنك الأهلى مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.