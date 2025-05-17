شكرا لقرائتكم خبر عن إخطار لاعبى الزمالك بالتدريب على ملعب النادى بعد غموض موقف معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

أخطر أيمن الرمادى ، المدير الفني للزمالك، اللاعبين بخوض المران بشكل طبيعى اليوم على ملعب النادى بعد غموض موقف معسكر الإسماعيلية، استعداداً لمواجهة بتروجت يوم 24 مايو الجاري فى الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.

وأصبح معسكر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الذي كان من المقرر إقامته بداية من اليوم السبت، فى الإسماعيلية استعدادا للمرحلة المقبلة مهدداً بالإلغاء.

ولم ينطلق معسكر الزمالك بالإسماعيلية؛ بسبب وجود نقص فى المعدات اللازمة للفريق، ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته بشكل طبيعي اليوم على ملعب النادي، على أن يتم العمل على توفير المعدات اللازمة لينطلق المعسكر بداية من يوم الأحد، وفي حالة عدم توفيرها سيتم إلغاؤه بشكل نهائي.

وكان من المقرر أن يستمر الزمالك في المعسكر المغلق حتى الثلاثاء المُقبل، في إطار الاستعداد للفترة المُقبلة، في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في مسابقة الدوري، بجانب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.