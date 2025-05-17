شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي فى التشكيل المتوقع أمام المارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق البنك الأهلي مواجهة قوية في الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولي، عندما يلتقي نظيره النادي الأهلي، حيث يبحث أبناء طارق مصطفى عن تحقيق مفاجأة جديدة، بعد التعادل مع الزمالك 2-2 والفوز على بيراميدز 4-2.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك الأهلي مواجهة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاقو يعقوبو، هشام صلاح.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، وأحمد ياسر ريان.

وكان البنك الأهلي تعادل في الجولة الماضية أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق، ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات في مسابقة الدوري جاءت مواعيدها كالتالي:

1ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

2ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً

3ـ بتروجت x البنك الأهلي يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت الساعة 9 مساءً

ويستهدف البنك الأهلي حسم المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري، وذلك للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الجديد.