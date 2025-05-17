شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة على رأس 10 لاعبين يغيبون عن الأهلى الليلة أمام البنك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة كل من كريم فؤاد ورامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد وكريم الدبيس ويحيى عطية الله ومحمد عبد الله ورضا سليم للإصابة، وأحمد رضا وحمزة علاء وسمير محمد لوجهة نظر فنية.

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة البنك كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - أكرم توفيق - أشرف داري - علي معلول - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد - إمام عاشور - عمر الساعي.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - أشرف بن شرقي - وسام أبو علي - نيتس جراديشار.

وأصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك، المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي اعتماد نتيجة خسارة الأهلي أمام الزمالك، مع رفض خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم ، وبذلك، يحتفظ جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بوضعه الحالي دون أي تعديلات

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة ، فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.

يأتي هذا القرار ليؤكد استقرار المنافسة في صدارة الدوري، مع استمرار الأهلي في الحفاظ على موقعه في القمة، بينما يسعى بيراميدز والزمالك لتقليص الفارق فى الجولات المتبقية.

ارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.