شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال فراعنة الاسكواش بعد التأهل لنهائي بطولة العالم بأمريكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

إنجاز جديد يضاف إلى سجلات شرف فراعنة الاسكواش، بعدما ضمنت مصر لقبي الرجال والسيدات ببطولة العالم التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

تحمل البطلة المصرية نوران جوهر، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفى منافسات الرجال يحمل البيروفى دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة، وخرج الثنائي من الدور نصف النهائي.

وتأهل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ليواجه مواطنه المصري علي فرج المصنف الثاني، في كلاسيكو مصري خالص على الأراضي الأمريكية، كما تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، لتضرب موعداً نارياً مع مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثانية في مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة.

ونشرت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، تصريحات لنجوم اللعبة بعد تأهلهم إلى المباراة النهائية، جاءت كالتالي:

هانيا الحمامي

أعربت هانيا الحمامي عن سعادتها بعد الفوز على نوران جوهر في نصف النهائي، وقالت لاعبة وادي دجلة، "أمرٌ رائع، ويُظهر قدرتي على خوض مباريات طويلة، نوران جوهر هي المصنفة الأولى عالميًا، ووصلت إلى النهائيات وفاز بالبطولة من قبل، مباراة اليوم كانت صعبة، وأنا سعيدة بإنهائها بثلاثة أشواط، مقابل شوط، سأتعامل مع الأمر بسلاسة إذا فزت غدًا، فسيكون ذلك مكافأة، وسعيدة جدًا بالوصول إلى النهائي".

مصطفى عسل

تحدث مصطفى عسل عن تأهله إلى الدور النهائي للموسم الثاني على التوالي قائلاً، "أنا المصنف الأول عالميًا حاليًا، لكنني سأتنافس مع علي فرج على لقب المصنف الأول عالميًا أيضًا مع بطولة العالم غداً، ويشرفني دائمًا اللعب ضد علي فرج إنها مباراة أخرى".

نور الشربيني

كشفت نور الشربيني عن سر عودتها بالمباراة أمام الأمريكية أوليفيا ويفر في نصف النهائي، بعدما تأخرت في أشواط اللقاء بالبداية، وقالت نور الشربيني، "كنت على وشك الخروج من البطولة ولا أعلم كيف عدت، أنا فخورة وسعيدة بالفوز بهذه المباراة، حاولتُ التحلي بالهدوء والتفكير بشكل جيد، في المرحلة الأخيرة، لم أكن هادئة بما يكفي، وكنتُ منفعلة للغاية، ولم يكن كل شيء يسير على ما يرام، حاولتُ تحسين أدائي الذهني، والتفكير بإيجابية، والاسترخاء قليلًا لضمان تقديم الأداء الذي أطمح إليه".

علي فرج

أثنى علي فرج على أداء منافسه في نصف النهائي دييجو إلياس، وقال البطل المصري: دييجو إلياس عانى من إصابة لمدة شهرين في وقت حاسم من الموسم، لذلك لا أعتقد أنه كان جاهزاً بالقدر الذي يرغب فيه قبل بطولة العالم، كنتُ أعلم أنني أتمتع بهذه الأفضلية مع إصابته التي أبعدته عن الملاعب لفترة، في النهاية، لاحظتُ أنه يُعاني، لكنني كنتُ متوترًا لأنني أعلم أنه قادر على تحقيق الفوز في أي وقت أنا سعيد جدًا بالتأهل.