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أن بي ايه: نيويورك نيكس يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الشرقية لأول مرة منذ ربع قرن

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أن بي ايه: نيويورك نيكس يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الشرقية لأول مرة منذ ربع قرن

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : سحق نيويورك نيكس ضيفه بوسطن سلتيكس حامل اللقب 119 81 الجمعة، وبلغ نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى منذ ربع قرن.

وبفوزه الكبير، حسم نيكس السلسة 4 2 أمام جماهيره المغتبطة والبالغة نحو عشرين ألف متفرج في قاعة ماديسون سكوير غاردن الشهيرة.

وأنهى ستة لاعبين من نيكس المباراة بعشر نقاط أو أكثر، تقدمهم الموزع جايلن برونسون والبريطاني أو جي أنونوبي مع 23 نقطة.

وأسقط ميكال بريدجز أربع ثلاثيات في طريقه إلى تسجيل 22 نقطة، فيما أضاف الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز 21 نقطة و12 متابعة.

وحقق جوش هارت ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) مع 10 نقاط و11 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وضرب نيكس موعدا في نهائي الشرقية مع إنديانا بايسرز الذي حقق مفاجأة مقصيا كليفلاند كافاليررز صاحب أفضل رصيد في الموسم المنتظم في الشرقية 4 1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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