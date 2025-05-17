شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الاتحاد بطلا لكأس السلطانية للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 17 مايو 1935، توج الاتحاد السكندرى بكأس السلطانية للمرة الوحيدة فى تاريخه فى نسختها رقم 19 بعد فوزه على الأهلى بهدفين دون رد، سجلهما عبد المنعم جابر، وعابدين.

مثل الاتحاد السكندرى فى النهائى: مختار أمين، عبد لمنعم جابر، محمد أمين، الشوباشي، المهداوي، خميس بدر، عابدين، الجندي، محمود اسماعيل حودة، جابر الصوري، عبده حلمى.

بينما مثل الأهلى : حسن ذهني، كامل مسعود، اسماعيل نظيف، عبدالسميع نصير، عمر شندي، أمين شعير، هانى كامل، محمود إمام، حسين حمدي، محمود مختار التتش، لبيب محمود، وأدار المباراة الحكم البريطانى ويلز.

وتعد بطولة الكأس السلطانية هى البطولة الأبرز للاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بدأت عام 1917 تحت إشراف الاتحاد المختلط قبل انطلاق بطولة كأس مصر.

وتعد مسابقة كأس مصر هى البطولة الأقدم التى ينظمها اتحاد كرة محلى فى تاريخ الكرة الأفريقية، وليس المصرية فحسب، فقد بدأت فى موسم 1921-1922.

وانطلقت البطولة العريقة تحت مسمى كأس التفوق المصرية "كأس الأمير فاروق" فى الفترة من 1922 إلى 1942 ثم تغير اسمها إلى كأس الملك من 1943 إلى 1952، قبل أن يعدل اسمها للمرة الأخيرة، لتصبح كأس مصر حتى الآن.

فى مارس "1922" تقرر إقامة أول مسابقة مصرية خالصة تابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث كانت البطولة الأبرز قبلها هى الكأس السلطانية التى بدأت عام 1917 تحت إشراف الاتحاد المختلط.

الاتحاد السكندري هو ثالث الأندية الأكثر تتويجا بكأس مصر بعد الاهلى والزمالك، إذ نالها 6 مرات كما جاء وصيفا للبطل فى 8 مناسبات.

ويرتبط فريق الاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر، حيث حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976.