شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز 44 مليون جنيه لـ باتشيكو بعد التسوية مع بوطيب لرفع إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مسئولو نادى الزمالك ، الفترة الحالية، على تجهيز 880 ألف دولار، ما يعادل 44 مليون جنيه، مستحقات البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق الأبيض، لحل أزمة إيقاف القيد التى يعانى منها النادي، وإسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الزمالك يجهز في الوقت الحالي مستحقات البرتغالي باتشيكو خلال أيام لغلق ملف مستحقاته المتأخرة، ورفع إيقاف القيد فى هذه القضية واستخراج الرخصة الأفريقية، واستكمال المشورا فى التعاقد مع صفقات جديدة لخدمة الفريق الأول.

ويأتى قرار نادى الزمالك بالتحرك نحو ملف باتشيكو بعد تحويل 983 ألف يورو للمغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق يوم الخميس الماضي، وهى قيمة مستحقاته المتأخرة ليتم إسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي وانتظار قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برفع القيد في هذه القضية.

ومن المقرر أن يقوم الزمالك بسداد مستحقات باتشيكو قبل يوم 31 مايو الجارى، حيث إن النادى مطالب بحل الأزمة قبل هذا الموعد، للحصول على الرخصة الأفريقية، ورغم أن هذه المهلة يمكن مدها لنهاية يونيو من جانب الفيفا إلا أن النادى سيسدد جميع المستحقات قبل نهايتها.

وكان بوطيب تسبب في إيقاف قيد الزمالك، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،يوم 23 أبريل الماضي بسبب عدم حصوله على المتبقى من أقساطه المتأخرة وبقيمة 983 ألف يورو قبل أن يتم تحويل المبلغ له، ثم تعرض النادي الأبيض لإيقاف قيد من جديد بسبب 880 ألف دولار مستحقات جايمي باتشيكو.