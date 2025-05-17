شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره البنك الأهلى في الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهر الدولى، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري، في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وكانت آخر مباراة خاضها النادي الاهلي في الدوري المصري ضد سيراميكا انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، فيما تعادل البنك الأهلى مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

وأصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك، المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي اعتماد نتيجة خسارة الأهلي أمام الزمالك، مع رفض خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم ، وبذلك، يحتفظ جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بوضعه الحالي دون أي تعديلات

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة ، فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.

يأتي هذا القرار ليؤكد استقرار المنافسة في صدارة الدوري، مع استمرار الأهلي في الحفاظ على موقعه في القمة، بينما يسعى بيراميدز والزمالك لتقليص الفارق فى الجولات المتبقية.

ارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويترقب عشاق الأهلي مواصلة انتصارات المارد الأحمر الليلة في لقاء البنك تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً بعد رحيل السويسري مارسيل كولر، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة اللاعبين والجهاز الفني على التتويج بلقب الدوري في حضور الأسبانى خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للأهلى الذي يحضر اللقاء من المدرجات.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الأول على جدول ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بينما يحتل البنك المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بالقمة لحسم اللقب الثالث على التوالى، والبنك يأمل في استكمال مشواره المتميز بدوري الأضواء والشهرة بحثاً عن الظهور الافريقى بالكونفدرالية الموسم المقبل.

ويتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الاهلى وعلى رأسها المغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني نيجك جراديشار وحسين الشحات ، ويغيب عن الأهلي أمام البنك من يحيى عطية الله وكريم فؤاد ورضا سليم ومحمد عبد الله بسبب الإصابة.

في المقابل ، طالب طارق مصطفى لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة أمام حامل اللقب الليلة ، ويتطلع طارق مصطفى لمواصلة النتائج المتميزة لفريقه خلال مرحلة الحسم بعد فوزه المؤثر على بيراميدز 4-2 بالجولات الماضية.

تأتي مباراة الأهلي والبنك ضمن أهم المحطات في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ونتيجتها ستكون مؤثرة في مشوار كل فريق نحو تحقيق أهدافه، لاسيما أن مباراة بيراميدز مع بتروجت في نفس التوقيت الثامنة مساءاً في صراع حسم اللقب بالامتار الأخيرة.