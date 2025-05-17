شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مشددة لمباراة بيراميدز وبتروجيت فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

أنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها المكثفة لتأمين مباراة بيراميدز وبتروجيت التي ستُقام في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وعملت الأطقم الأمنية التابعة للمجموعة الأفريقية على تنظيم وتأمين كافة المنافذ الرئيسية لدخول الجماهير، مع التشديد على منع دخول الممنوعات مثل الشماريخ واللافتات المسيئة.

كما تم وضع خطة محكمة لتأمين الممرات المؤدية إلى غرف اللاعبين وطاقم التحكيم الذي سيُدير اللقاء.

من جانبها، ستنقل قناة "أون سبورت" المباراة مباشرة على الهواء، حيث ستقدم الاستوديو التحليلي قبل المباراة وبعدها لمتابعة كافة تفاصيل اللقاء وتحليل مجرياته.

على الجانب الفني، يواصل فريق بيراميدز بقيادة المدير الفني الكرواتي يورتشيتش استعداداته للمباريات المقبلة، بعد أن أغلق صفحة مباراة الزمالك في الجولة السادسة من مرحلة الحسم في الدوري المصري الممتاز، والتي تمكن الفريق السماوي من الفوز فيها بهدف نظيف.

ويستعد الفريق لخوض مباراة بتروجيت بأقصى درجات التركيز، سعياً لتحقيق الانتصار في المرحلة الحاسمة للتتويج بالبطولة.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة في ظل المنافسة الشرسة على اللقب، حيث يتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة التي تضعهما على أعتاب التأكيد على مكانهما في سباق التتويج بالدوري المصري.