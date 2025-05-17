شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفا ثقيلا على بتروجت لاستعادة الانتصارات وملاحقة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل بيراميدز ، في الثامنة مساء اليوم السبت، مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا ثقيلا علي بتروجيت باستاد بتروسبورت، في الجولة السابعة من فعاليات الدوري الممتاز.



ويدخل بيراميدز لقاء بتروجيت واضعًا نصب عينيه الفوز فقط لمواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري، خاصة فى ظل نتائجه الإيجابية هذا الموسم، رغم تعثره في آخر مباراتين بالخسارة أمام فاركو ثم البنك الأهلي، بينما يأمل بتروجت قلب الطاولة وتحقيق نتيجة تعزز من موقفه فى جدول الترتيب.



ورفع فريق بيراميدز رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثانى في ترتيب بطولة الدورى، خلف الأهلى المتصدر بفارق نقطتين، قبل 3 جولات على النهاية، والتي يتبقى لكل من الأهلى وبيراميدز مباراتين فقط.



وطالب الجهاز الفني لفريق بيراميدز، بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش ، لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز فى المواجهة المرتقبة أمام بتروجيت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز.



وشدد المدير الفني، خلال اجتماعه مع اللاعبين، على أن المباراة تمثل منعطفًا مهمًا في مشوار الفريق نحو التتويج باللقب، مؤكدًا أن التفريط في النقاط خلال هذه المرحلة غير مقبول، وأن الحفاظ على التركيز والروح القتالية هو الطريق الوحيد لمواصلة المنافسة بقوة.



وفي المقابل طالب سيد عيد المدير الفني لتروجيت لاعبيه بالضغط المبكر علي لاعبي بيراميدز لاستغلال الضغوط الواقعة عليه و الوصول لمرمي أحمد الشناوي وتحقيق الفوز مثلما حدث من ناديي فاركو والبنك الأهلي.