شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب سيراميكا اليوم فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الكرة بالنادي المصري البورسعيدي مع سيراميكا في الثامنة مساء اليوم، السبت، في إطار فعاليات الجولة السابعة من الدوري الممتاز بإستاد هيئة قناة السويس.



ويطمح المصري فى تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات لمواصلة المنافسة علي المركز الرابع والمشاركة مرة أخرى فى بطولة الكونفدرالية، لكنه يصطدم بطموح سيراميكا، الذي يسعى بدوره لتحقيق فوز مهم يعيده إلى صدارة المشهد التنافسي علي المراكز المتقدمة.



واستعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، بالمباريات السابقة لفريق سيراميكا بالدوري، وآخرها مواجهة الأهلي التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء علي ماهر قبل صدام الدوري.



فيما عقد علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا ، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش المران الختامي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، وطالب علي ماهر لاعبيه بضرورة التركيز الكامل والقتال داخل الملعب لتحقيق الفوز، مؤكدًا أن هذه المباراة تُعد من أهم محطات الفريق في المرحلة الحالية، وأن حصد الثلاث نقاط سيكون له تأثير كبير على مشوار الفريق في جدول الترتيب.



وتراجع النادي المصري إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما خطف البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37، ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات فيما يتبقى للمصري مباراتان فقط فيما يحتل فريق سيراميكا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة .