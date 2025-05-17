شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلي مع البنك باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

وكانت آخر مباراة خاضها النادي الاهلي في الدوري المصري ضد سيراميكا وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، فيما تعادل البنك الأهلى مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

1_ آخر ظهور للأهلى والبنك فى الدوري

2_ موقف الأهلى والبنك فى الدوري

يدخل الأهلي اللقاء في المركز الأول بجدول ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، بينما يحتل البنك المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بالقمة لحسم اللقب الثالث على التوالى، والبنك يأمل في استكمال مشواره المتميز بدوري الأضواء والشهرة بحثاً عن الظهور الأفريقى بالكونفدرالية الموسم المقبل.

3_ مواجهات الاهلى والبنك

التقى الأهلى مع البنك في 10 مواجهات سابقة، حقق المارد الأحمر في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وفاز البنك في لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 6 أهداف.

وانتهت آخر مباراة جمعت الاهلى مع البنك بالتعادل السلبى في النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري.

4_ أرقام عماد النحاس مع الاهلى

الأهلى تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت حقق 4 انتصارات منذ رحيل السويسري مارسيل كولر، بعد الفوز على حساب بتروجت 3-2، ثم حرس الحدود 5-0، ثم أمام المصري 4-2 ثم أمام سيراميكا 1-0، ليحرز الفريق 13 هدفا في 3 مباريات.

5_ الاهلى يتفوق على البنك فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للبنك 6.73 مليون يورو.