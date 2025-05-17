شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب مصرى.. مصطفى عسل يتأهل لمواجهة على فرج فى نهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة العالم للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفاز مصطفى عسل في الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-4.

بذلك تضمن مصر لقب الرجال أيضاً، حيث يلتقي مصطفى عسل مع مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، في المباراة النهائية.

وكان علي فرج فاز في الدور نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس حامل لقب النسخة الماضية، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-4, 11-5.

من ناحية أخرى، فازت نور الشربيني في الدور نصف النهائي على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1, 7-11, 7-11, 11-8, 11-4.

بذلك تلتقي نور الشربيني في المباراة النهائية مع مواطنتها هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً، في المباراة النهائية لتضمن مصر لقب السيدات.

وكانت هانيا الحمامي فازت في الدور نصف النهائي على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 11-7, 11-6.

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفى منافسات الرجال يحمل البيروفى دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة.