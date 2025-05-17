شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الزمالك والاتحاد مع سبورتنج فى نصف نهائي سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، السبت، الجولة الثالثة من مباريات نصف نهائي دورى كرة السلة رجال، ويلتقى الأهلى مع الزمالك ، كما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سبورتنج فى منافسات نفس الجولة، وتقام المباريات بالصالة الرئيسية ببرج العرب بالإسكندرية.

وشهدت نتائج الجولة الأول فوز الزمالك على الأهلى، وفوز سبورتنج على الاتحاد، بينما فى الجولة الثانية تغلب الاهلى على الزمالك وفاز الاتحاد على سبورتنج

المباراة الرابعة «في حالة اللجوء لها»، فتقام الإثنين الموافق 19 مايو، والمباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، الثلاثاء الموافق 20 مايو.

وتشهد المباريات حضور جماهيرى بعدد 2000 مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.