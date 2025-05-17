شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يفوز على حامل اللقب ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة العالم للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفاز علي فرج في الدور نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس حامل لقب النسخة الماضية، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-4, 11-5.

وينتظر علي فرج الفائز من مواجهة البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً والنيوزيلندي بول كول، في المباراة النهائية.

من ناحية أخرى، فازت نور الشربيني في الدور نصف النهائي على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1, 7-11, 7-11, 11-8, 11-4.

بذلك تلتقي نور الشربيني في المباراة النهائية مع مواطنتها هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً، في المباراة النهائية لتضمن مصر لقب السيدات.

وكانت هانيا الحمامي قد فازت في الدور نصف النهائي على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 11-7, 11-6.

وكان 5 مصريين قد تأهلوا لنصف النهائي وهم، علي فرج، هانيا الحمامي، ونوران جوهر، نور الشربيني ومصطفى عسل.

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفى منافسات الرجال يحمل البيروفى دييجو إلياس لقب النسخة الأخيرة.