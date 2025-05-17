شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة نيجيريا على المركز الثالث بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للشباب بقيادة أسامه نبيه تدريباته استعدادا لمواجهة نيجيريا فى السادسة مساء غدٍ الأحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر وتختتم فعالياتها غدا.

وكان منتخب مصر قد تأهل لكاس العالم بعد الفوز على غانا، قبل أن يخسر أمام المغرب في الدور قبل النهائي للبطولة، وصعد المغرب لمواجهة جنوب أفريقيا غدا.

وقال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة، إن لاعبيه قدموا أفضل مبارياتهم في البطولة، وأنه يشكرهم على مجهودهم الكبير.

وتحدث نبيه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة المنتخب المصري أمام نظيره المغربي بهدف نظيف في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية قائلًا: "كانت مباراة كبيرة بين شقيقين عربيين، خرجنا من معترك مرهق في دور المجموعات، قبل تجاوز عقبة كبيرة تمثلت في التغلب على المنتخب الغاني بالدور ربع النهائي، اللاعبون بذلوا جهدًا مضاعفًا بسبب لعب مباراة إضافية في الدور الأول."

وواصل نبيه: "كنا نتمنى أن نتأهل للنهائي، لكن التوفيق لم يحالفنا، ارتكبنا خطأ وحيدًا واستغله المنتخب المغربي، الإصابات أجبرتنا على تغييرات اضطرارية على مدار البطولة، لكن هذا وارد في البطولات الكبرى."

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة: "لم نتأهل بشق الأنفس كما ذكر البعض، تلك (النغمة) غير حقيقية، تأهلنا من مجموعتنا بسبع نقاط، وهو نفس رصيد جنوب أفريقيا وسيراليون متصدر ووصيف مجموعتنا، لكننا تأخرنا عنهما بفارق الأهداف فقط."

أكمل نبيه: "عملت مع المنتخب المصري لمدة 27 يومًا فقط، أسبوع في شهر يناير وأسبوع في فبراير، وأسبوعين في مارس، أنا ثالث مدير فني يعمل مع هذا الجيل، واليوم وقفنا ندًا أمام منتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات، قدمنا اليوم أفضل مباراة في مشوارنا."

وحول تقديم المنتخب المصري أداءً دفاعيًا أمام المغرب قال نبيه: "اللاعبون نفذوا ما طلبته منهم، يجب أن أحترم المنافس وإمكانياته، وإلا سيعاقبني، وقد يكون العقاب قاسيًا، أنا أدرك أنني ألعب في كأس الأمم الأفريقية، أن تنجح في إيصال هوية واضحة إلى لاعب شاب سواءً دفاعية أو هجومية هذا نجاح بالنسبة لك كمدير فني."