شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب مصري.. نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامي في نهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة العالم للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفازت نور الشربيني في الدور نصف النهائي على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1, 7-11, 7-11, 11-8, 11-4.

بذلك تلتقي نور الشربيني في المباراة النهائية مع مواطنتها هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً، في المباراة النهائية لتضمن مصر لقب السيدات.

وكانت هانيا الحمامي فازت في الدور نصف النهائي على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 11-7, 11-6.

وكان 5 مصريين تأهلوا لنصف النهائي وهم، علي فرج، هانيا الحمامي، ونوران جوهر، نور الشربيني ومصطفى عسل.



وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفى منافسات الرجال يحمل البيروفى دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة.