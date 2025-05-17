شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن التعاقد مع حارس مرمى بعد أزمة صبحى وعواد والان مع تفاصيل الخبر

تدرس لجنة التخطيط بنادى الزمالك، التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتقوية المنافسة في هذا المركز، خاصة بعد الأزمة التي شهدتها الأيام الماضية بين محمد عواد ومحمد صبحى في مباراة سيراميكا في الدورى.

وكان عواد قد أبدى غضبه من جلوسه على مقاعد بدلاء الزمالك، في مباراة سيراميكا لزميله محمد صبحى، قبل أن يتطور الأمر في اليوم التالى ويمنعه من النادى من التدريبات الجماعية ويحوله للتحقيق ويكتفى بلفت نظر لـ صبحي.

وتفكر لجنة التخطيط في التعاقد مع حارس قوي، لتقوية المنافسة بين الحراس الثلاثة وعدم سيطرة لاعب بعينه على المركز ومشاركته في جميع المباريات، الأمر الذى يخلق حالة من التنافس الإيجابي بين حراس الفريق.

في سياق مختلف دخل هادى رياض، مدافع فريق بتروجت، ضمن دائرة اهتمامات مسئولى نادى الزمالك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الدفاع بعناصر مميزة قبل بداية الموسم الجديد.

وبعدما كان الأهلى قريبًا من حسم صفقة هادى رياض، شهدت الأيام الماضية تعطل المفاوضات، ما دفع مسئولى الزمالك لبحث إمكانية التفاوض مع اللاعب وناديه لضمه فى الميركاتو الصيفي، خاصة أن هادى رياض كان على رادار القلعة البيضاء منذ فترة وقبل دخول الأهلي فى الصفقة.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك تحديد الجهاز الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق فى الموسم المقبل، أو الاستقرار على استمرار أيمن الرمادى، لاتخاذ رأى الجهاز فى القرار النهائى الخاص بالتفاوض على ضم هادى رياض من بتروجت.