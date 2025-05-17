ريفيرو يحضر مباراة الأهلي والبنك باستاد القاهرة اليوم فى بطولة الدوري

يحضر الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني الجديد للأهلي، مباراة البنك الأهلي المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة في الجولة السابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري من أرض الملعب، بعد الاتفاق مع مسئولي النادي الأهلي على جميع التفاصيل المالية والتعاقدين، ويصطحب المدرب الإسباني الذي رحل عن تدريب فريق أولارندو بيراتس الجنوب أفريقي مؤخراً خمسة مساعدين معه.

وطلب الإسباني خوسيه ريفيرو تواجد مدرب مصري وحيد ضمن جهازه الفني بالفريق، رافضاً فكرة تواجد أكثر من شخص مصري فى الجهاز، خاصة أنه سيصطحب خمسة أفراد أجانب معه فى الجهاز الجديد ، ويبحث مسئولو الأهلي مع الإسباني ريفيرو عدة ملفات مهمة معه قبل توليه المسئوليه بشكل رسمي، أهمها ، الجهاز المعاون له من الجانب المحلي،

كما يبحث الأهلي مع مدرب الفريق الجديد تصوّره ورؤيته للمرحلة المقبلة ومعلوماته عن الأهلي والاستراتيجية الخاصة به في العمل، كما سيتم شرح آلية العمل في الأهلي، وتحديداً فريق الكرة وهمزة الوصل بين الفريق والإدارة لمناقشة أي أزمات.