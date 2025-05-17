شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وبيراميدز الأبرز.. 4 مراكز تشعل المنافسة بين 10 أندية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اشتعلت المنافسة على 4 مراكز في جدول مسابقة الدوري، لتضم دائرة الصراع 10 أندية من بين 18 نادياً مشاركاً في البطولة المحلية، بين صراع الصدارة، والمركز الرابع، وكذلك السادس، بالإضافة إلى المنافسة القوية فى المجموعة الثانية للبقاء بالدوري.

صراع الصدارة

يعتبر هو الأبرز بين فريقي الأهلي وبيراميدز، حيث يسيطر الأحمر حالياً على المركز الأول برصيد 52 نقطة، بينما يأتي بيراميدز فى المركز الثاني بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام فاركو ثم البنك الأهلي ليفقد 6 نقاط، ويتوقف رصيده عند 50 نقطة، ويتبقى لكل فريق مباراتان فقط قبل انتهاء الموسم، وفي حال فوز الأهلي وتعادل بيراميدز في الجولة السابعة يتوج الأحمر رسمياً باللقب.

المركز الرابع

تدور منافسة شرسة بين فريقي البنك الأهلي والمصري على الضلع الرابع فى المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري، والذي يسيطر عليه البنك الأهلي حالياً برصيد 37 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 36 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات، بينما يتبقى للمصري مباراتان فقط، قبل انتهاء الموسم الجاري.

المركز السادس

يحتل فريق سيراميكا المركز السادس حالياً فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، ويليه فاركو بنفس الرصيد في المركز السابع، ويتبقى لكل فريق منهما 3 مباريات قبل نهاية الموسم وحسم الصراع القائم على ترتيب المركزين، السادس والسابع.

صراع البقاء

في المجموعة الثانية، التي تضم الفرق المتنافسة على البقاء في بطولة الدوري، تدور منافسة شرسة بين 4 فرق في قاع جدول الترتيب، حيث يحتل سموحة المركز السادس برصيد 23 نقطة، ويليه غزل المحلة برصيد 21 نقطة، ثم مودرن سبورت برصيد 19 نقطة، ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الجدول في المركز الثامن برصيد 19 نقطة أيضاً، ويتبقى لكل فريق 3 مباريات باستثناء سموحة الذي يتبقى له مباراتان فقط.