شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تفوز على حامل اللقب وتتأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة العالم للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفازت هانيا الحمامي في الدور نصف النهائي على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 11-7, 11-6.

وكان 5 مصريين تأهلوا لنصف النهائي وهم، علي فرج، هانيا الحمامي، ونوران جوهر، نور الشربيني ومصطفى عسل.



وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفى منافسات الرجال يحمل البيروفى دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة.