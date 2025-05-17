شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بمشاركة 5 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، منافسات نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مالية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وكان 5 لاعبين مصريين تأهلوا للدور نصف النهائي وهم، مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً للرجال وعلي فرج المصنف الثاني، نوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، نور الشربيني المصنفة الثانية وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة.

وجاءت مباريات المصريين كالتالي:



- علي فرج والبيروفي ديبجو إلياس

- مصطفى عسل و النيوزيلندي بول كول

- نوران جوهر وهانيا الحمامي

- نور الشربيني والأمريكية أوليفيا ويفر

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفى منافسات الرجال يحمل البيروفى دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة.