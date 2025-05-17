مواعيد مباريات اليوم فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تُقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات من العيار الثقيل ضمن الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز، ويلتقي بيراميدز مع بتروجت، بينما يخوض المصري البورسعيدي مواجهة قوية أمام سيراميكا، ويصطدم الأهلي بالبنك الأهلي.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت

يدخل بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم، السبت، مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا ثقيلا علي بتروجيت باستاد بتروسبورت فى الجولة السابعة من فعاليات الدوري الممتاز ويتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورتس.



ويدخل بيراميدز لقاء بتروجيت واضعًا نصب عينيه الفوز فقط لمواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري، خاصة فى ظل نتائجه الإيجابية هذا الموسم رغم تعثره في آخر مباراتين بالخسارة أمام فاركو ثم البنك الأهلي، بينما يأمل بتروجت في قلب الطاولة وتحقيق نتيجة تعزز من موقفه في جدول الترتيب.



ورفع فريق بيراميدز رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثانى في ترتيب بطولة الدورى، خلف الأهلى المتصدر بفارق نقطتين، قبل 3 جولات على النهاية، والتي يتبقى لكل من الأهلى وبيراميدز مباراتين فقط.

موعد مباراة المصري و سيراميكا

يلتقي فريق الكرة بالنادي المصري البورسعيدي مع سيراميكا في الثامنة مساء اليوم، السبت، في الجولة السابعة من الدوري الممتاز باستاد هيئة قناة السويس ويتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورتس.



وتراجع النادي المصري إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما خطف البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37، ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات فيما يتبقى للمصري مباراتان فقط فيما يحتل فريق سيراميكا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي



يلتقي فريق الكرة بالأهلي مع البنك الأهلي في الجولة السابعة من الدوري الممتاز في الساعة الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة.



ويدخل الأهلي اللقاء متصدرا الدوري برصيد 52 نقطة بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.