الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الاتحاد الإنجليزي
كريستال بالاس - مانشستر سيتي 19:30
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
نهضة بركان - سيمبا 23:00
الدوري السعودي
الاتفاق - ضمك 19:55
الفيحاء - الأخدود 20:15
الأهلي - الخلود 22:00
جنوى - أتلانتا 22:45
الأهلي - البنك الأهلي 21:00
المصري - سيراميكا 21:00
بتروجيت - بيراميدز 21:00
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