اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس - مانشستر سيتي 19:30

كأس الكونفيدرالية الإفريقية

نهضة بركان - سيمبا 23:00

الدوري السعودي

الاتفاق - ضمك 19:55

الفيحاء - الأخدود 20:15

الأهلي - الخلود 22:00

جنوى - أتلانتا 22:45

الأهلي - البنك الأهلي 21:00

المصري - سيراميكا 21:00

بتروجيت - بيراميدز 21:00

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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