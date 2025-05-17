الامارات | الفجيرة تحطم الرقم القياسي لعدد المشاركين في بطولة العالم للتايكواندو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطمت إمارة الفجيرة الرقم القياسي في عدد المشاركين في النسخة السابعة من بطولة العالم للتايكواندو للناشئين والناشئات، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حيث بلغ عدد المشاركين 811 لاعباً ولاعبة، من 93 دولة، بمجمع زايد الرياضي في الإمارة.

وقال المندوب الفني للاتحاد الدولي، فيليب بوادو، إن العاصمة البلغارية صوفيا كانت تتصدر المشهد سابقاً خلال استضافتها النسخة الخامسة في عام 2022، بمشاركة 671 لاعباً ولاعبة، من 67 دولة.

وأشاد بوادو بقوة المنافسات قائلاً: «مشاركة كبيرة مملوءة بالنجوم، تفوقت بالحضور على النسخ السابقة، بروح تنافسية مميزة». وأضاف أن نسخة الفجيرة حظيت بإشادات وتفاعلات واسعة من مختلف قطاعات رياضة التايكواندو العالمية. وتُظهر هذه الإحصاءات أن النسخة السابعة التي استضافتها الفجيرة، حطمت الرقم القياسي بفارق كبير بلغ 140 مشاركاً عن أقرب نسخة سابقة، ما يعكس تميز التنظيم، وتألق الاستضافة.