الامارات | الظفرة ودبا ينشدان التأهل لدوري المحترفين من بوابة الجولة الـ 28

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع الظفرة ودبا إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل الرسمي للموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عبر منافسات الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى التي تنطلق في 6:10 مساء اليوم، وتشهد إقامة ست مباريات في توقيت واحد. وفي أهم المباريات يحل الظفرة المتصدر ضيفاً على نادي الإمارات، فيما يحل دبا ضيفاً على الذيد، بينما يحل الفجيرة ضيفاً على العربي. وفي بقية المباريات التي تعدّ نتائجها تحصيل حاصل، يلعب حتا مع الجزيرة الحمراء، و«غلف إف سي» مع «غلف يونايتد»، و«مجد» مع الحمرية.

ويتصدّر الظفرة ترتيب فرق البطولة برصيد 50 نقطة، وهو رصيد دبا نفسه في المركز الثاني، يليهما العربي 43، والفجيرة 42، ويونايتد 41، وهو رصيد حتا نفسه، ثم الإمارات 30، والذيد 29، ومصفوت، و«غلف يونايتد» ولكل منهما 27، والجزيرة الحمراء 26، ومجد 15، وأخيراً «غلف إف سي» ثماني نقاط.

ويصعد الظفرة رسمياً إلى دوري المحترفين في حال تحقيق الفوز أو التعادل مع فريق الإمارات، كما يمكنه التأهل أيضاً في حال خسارته بشرط عدم فوز الفجيرة.

من جانبه، يتأهل فريق دبا إلى دوري المحترفين في حال فوزه على الذيد، ويصعد كذلك في حال التعادل، بشرط تعادل الفجيرة مع العربي، كما يمكنه التأهل أيضاً في حالة الخسارة، لكن بشرط تعرّض الفجيرة للخسارة أيضاً.