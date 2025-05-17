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الامارات | منتخب الشراع يختتم مشاركته في مونديالي «الكا 6 فتيات» و«7 رجال» اليوم

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم منتخب الإمارات للشراع الحديث، اليوم، مشاركته في بطولتي العالم «الكا 7 للرجال» و«الكا 6 للفتيات» اللتين يستضيفهما المركز الأولمبي في مدينة تشينغداو التي استضافت منافسات الشراع في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2008.

ويشارك في الحدث الكبير المقام في تشينغداو عاصمة مقاطعة شاندونغ، بجمهورية الصين الشعبية 237 رياضياً ورياضية يمثلون 49 دولة من مختلف قارات العالم، حيث يشارك 138 متسابقاً في منافسات «الكا 7 للرجال»، و99 متسابقة في فئة «الكا 6 فتيات».

ويمثل منتخبنا الوطني في منافسات «الكا 7 رجال» الثنائي عادل خالد، صاحب الإنجازات العالمية والقارية والإقليمية، وزميله سلطان خالد العويس، أحد أعضاء نادي الرياضيين النخبة الذي يعوّل عليه كثيراً في الفترة المقبلة.

كما تخوض ضحى محمد البشر منافسات «الكا 6 فتيات»، بهدف مواصلة نتائجها الجيدة وحضورها المتميز في البطولات الإقليمية والدولية التي تحققت في السنوات الأخيرة.

ويرافق الوفد المدير الفني للشراع في اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، زهير لباط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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