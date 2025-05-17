الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعارة

طلب لاعب في دوري المحترفين من إدارة النادي، إعارته لنادٍ آخر، بسبب عدم إشراكه في المباريات خلال الموسم الجاري، مؤكداً للإدارة أن حالته النفسية باتت سيئة للغاية.

تجديد

اكتفت إدارة نادٍ في الدرجة الأولى ببقاء أربعة لاعبين مواطنين فقط في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، فيما أبلغت بقية اللاعبين بالبحث عن فرصة في أندية أخرى، وذلك في إطار عملية إحلال وتجديد للفريق بأكمله.

اعتذار

اعتذر مدرب مواطن من عدم العودة إلى تدريب الفريق الذي دربه سابقاً في دوري الدرجة الأولى، لقناعته بعدم القدرة على الوصول إلى تفاهم مشترك مع إدارة النادي، خصوصاً في مسألة نوعية اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم.

شرط

اشترط مدرب تعاقد أخيراً مع فريق في دوري المحترفين على إدارة النادي، عدم الإعلان عن نجاح التعاقد معه إلا بعد مرور شهر من التوقيع على العقد، دون أن يوضح لهم السبب وراء ذلك.

كوزمين

توقع متابعون لشؤون المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن يضم المدرب الجديد للمنتخب، الروماني أولاريو كوزمين، سبعة لاعبين من نادي الشارقة إلى المنتخب في مباراتيه المقبلتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

سكن

أبلغ لاعب موهوب يلعب لنادٍ جماهيري في الدرجة الأولى، إدارة النادي بأنه قد يتوقف عن ممارسة كرة القدم، حال قررت الإدارة إعارته، لعدم قدرته على الابتعاد عن مقر سكنه القريب من النادي.