الامارات | «صبح صبح».. مشجع دائم لفرق الشارقة منذ 15 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحفل مباريات نادي الشارقة بمختلف ألعابه، سواء كرة القدم أو الألعاب الجماعية والفردية، بالوجود الدائم للمشجع صلاح السيد محمد بدوي (63 عاماً)، الشهير بـ«صبح صبح»، في المدرجات مسانداً ومؤازراً للفريق، إذ بات من العلامات المميزة لمدرجات نادي الشارقة على مدار الـ15 عاماً الماضية.

وقال «صبح صبح»، المنحدر من مدينة الإسكندرية المصرية، لـ«الإمارات اليوم»، إن «ارتباطي مع نادي الشارقة يعود إلى مطلع الألفية الجديدة، مع جيل من اللاعبين نجحوا في فرض حضورهم على صعيد الكرة الإماراتية، خصوصاً أنني مقيم في الإمارة الباسمة منذ أكثر من 30 عاماً».

وأوضح: «عشقي للساحرة المستديرة، ونجومية لاعبي الشارقة منذ الجيل الذهبي الذي أحرز كأس رئيس الدولة عامي 2002 و2003، كان وراء جذبي تدريجياً إلى متابعة مباريات الفريق، وقادتني لاحقاً للوجود أكثر في المدرجات، ومن ثم التحول على مدار الـ15 عاماً الماضية للوقوف خلف فرق (الملك) في كل الألعاب».

وعن لقب «صبح صبح» الذي بات ملاصقاً له في المدرجات، قال صلاح السيد: «جاء هذا اللقب عن طريقة المصادفة، حين أطلقه عليّ أحد الأصدقاء، ليتحول تدريجياً إلى مسمى شائع لي في المدرجات».

وأضاف: «الأجواء العائلية التي تسود روابط مشجعي النادي، والدعم الكبير من قبل الإدارة، والإنجازات التي يحققها النادي، جميعها عوامل تقف وراء حرصي الدؤوب على مرافقة جميع فرق ألعاب (الملك)».

واختتم: «الأمر ذاته ينطبق على إنجازات الألعاب الجماعية المحلية والخارجية، خاصة فريق السلة الذي توج مطلع الشهر الجاري بلقبه الثامن تاريخياً ببطولة الدوري، وكذلك ببطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري في نوفمبر الماضي».

• لقب «صبح صبح» أطلقه عليّ أحد الأصدقاء، ليتحول تدريجياً إلى مسمى شائع لي في المدرجات.