شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه، منتخب نيجيريا مساء غد الأحد لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر .

وتلقى منتخب الشباب هزيمة بهدف نظيف أمام المغرب، الجمعة الماضى، فى نصف نهائى البطولة، ليواجه نيجيريا على المركز الثالث الأحد المقبل، وتتبخر أحلامه فى المنافسة على اللقب القارى.

موعد مباراة منتخب الشباب مع نيجيريا

موعد مباراة منتخب الشباب مع نيجيريا فى السادسة مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة، باستاد الدفاع الجوى، بينما تقام مباراة النهائى بين المغرب وجنوب افريقيا فى التاسعة مساء نفس اليوم باستاد القاهرة الدولى.

وتأهل منتخب مصر إلي ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0 .

وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد.