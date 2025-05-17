شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة العالم لتنس الطاولة بمشاركة المنتخب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم لتنس الطاولة، والتي تقام بقطر فى الفترة من 17 إلى 25 مايو الجارى بمشاركة المنتخب المصرى.

وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلاً من، محمد البيلى، على غلاب، عمر عصر، يوسف عبد العزيز، محمود حلمى، على مستوى الرجال، وعلى مستوى السيدات تشارك كل من هنا جودة، يسرا حلمى، دينا مشرف، هند فتحى، والتوأم مريم ومروة الهضيبي.

ومن المقرر أن يرأس بعثة المنتخب في البطولة أشرف عبد الفتاح رئيس الاتحاد.

ووفقت لقرعة البطولة فجاءت مواعيد مباريات لاعبى المنتخب كالتالى..

السبت:

محمود حلمي وهند فتحي ضد بطلي نيجيريا "أولاجيدي أوموتايو" و"كابيرات أيولا" الساعة 10 صباحًا (الزوجي المختلط).

يسرا حلمي ضد بطلة نيوزيلندا "جوسلين لام" الساعة 10:40 صباحًا (فردي السيدات).

مريم الهضيبي ومروة الهضيبي ضد بطلتي أنجولا "روث تافاريس" و"إسابيل ألبينو" الساعة 12 ظهرًا (زوجي السيدات).

هنا جودة وهند فتحي ضد بطلتي جنوب أفريقيا "دانيشا باتيل" و"روتشيكا سونداي" الساعة 12 ظهرًا (زوجي السيدات).

يوسف عبدالعزيز ومحمد البيلي ضد بطلي سويسرا "يوان ريبيتيز" و"تشايتانيا فيبا" الساعة 12:40 ظهرًا (زوجي الرجال).

علي غلاب ضد بطل رومانيا "إدوارد إيونسكو" الساعة 2 ظهرًا (فردي الرجال).

مريم الهضيبي ضد بطلة ألمانيا "سابين وينتر" الساعة 5:50 مساءً (فردي السيدات).

علي غلاب ومحمود حلمي ضد بطلي سلوفاكيا "لوبومير بيستيج" و"جاكوب زيلينكا" الساعة 6:30 مساءً (زوجي الرجال).

محمد البيلي ضد بطل السويد "أنطوان كالبيرج" الساعة 7:50 مساءً (فردي الرجال).

هنا جودة ضد بطلة أستراليا "جيا مووا وو" الساعة 8:30 مساءً (فردي السيدات).

الأحد:

يوسف عبدالعزيز ومريم الهضيبي ضد زوجي أستراليا "هوان باي" و"كونستاتينا بسيوجيوس" الساعة 10 صباحًا (الزوجي المختلط).

دينا مشرف ضد بطلة التشيك "هنا ماتيلوفا" الساعة 10:40 صباحًا (فردي السيدات).

محمود حلمي ضد بطل فرنسا "سيمون جاوزي" الساعة 11:20 صباحًا (فردي الرجال).

عمر عصر ضد بطل كرواتيا "فران كوجيك" الساعة 5:10 مساءً (فردي الرجال).

يوسف عبدالعزيز ضد بطل الصين "لين جاو يوان" الساعة 7:50 مساءً (فردي الرجال).