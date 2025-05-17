شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر توجيه الشكر لـ بابافاسيليو وجهازه المعاون عقب الهزيمة من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، توجيه الشكر للمدير الفني القبرصى بابافاسيليو وجهازه الفني المعاون على ما قدموه خلال الفترة التي قضوها داخل النادي، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.

وجاء القرار عقب هزيمة الفريق من الجونة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز ودخول الفريق فى صراع كبير للمنافسة على البقاء.

وكان فريق الجونة قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة برباعية نظيفه في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد المحلة ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثانية (المنافسة على الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز أهداف فريق الجونة مروان محسن في الدقيقة 10 من علامة الجزاء ومحمد عماد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول وعلى الزهدى في الدقيقة 58 والنيجيرى أوجو صامويل في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة يحتل فريق الجونة المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية (المنافسة على الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 30 نقطة بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 21 محتلا المركز الثامن.