شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى للنادى الاهلي ، بقيادة عماد النحاس، اليوم السبت، لخوض مباراة جديدة أمام البنك الأهلى ضمن خطة الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالى داخل القلعة الحمراء.

ويرغب عماد النحاس المدير الفني المؤقت لـ النادي الاهلي فى الفوز على البنك الأهلى للتمسك بحظوظ التتويج ببطولة الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم واجه الإسماعيلى وفاز برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك 3-0 اعتباريا ثم تعادل مع بيراميدز 1-1 ثم فاز على بتروجت 3-2 ثم فاز على حرس الحدود بخماسية دون رد ثم فاز على المصري البورسعيدى 4-2 ثم فاز على سيراميكا 1-0.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile

يستعد النادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والبنك فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الاهلى القادمة

الأهلى & البنك الأهلى.. 8 مساء السبت 17 مايو باستاد القاهرة.

الأهلى & فاركو.. 8 مساء الأربعاء 28 مايو باستاد القاهرة.